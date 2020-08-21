"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", позировала, прикрыв грудь цветами.

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", разместила в Instagram черно-белые фото, для которых позировала лежа. Актриса запечатлена топлес, прикрыв голую грудь цветами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 19 Авг 2020 в 11:25 PDT

"Эта женщина – просто настоящий огонь", – прокомментировала подписчица Узерли l_i_l_i_t18.

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы – турок, а мать – немка.

Узерли наиболее известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".