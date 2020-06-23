"Градский не родственник вам?", "Или Сталлоне". В Instagram заметили сходство отца Узерли с российским певцом и голливудским актером

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", разместила в Instagram снимки своего отца Хуссейна.
"Дорогой папочка, хорошего дня!" – написала она 21 июня, в День отца.
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#happyfathersday sevgili Babacim , iyiki varsin * #babalargu * nu * nkutluolsun
Подписчики актрисы отметили, что она похожа на отца.
"Копия папа", – отметила marinagriba.
Некоторые также подчеркнули, что отец Узели похож на российского певца Александра Градского и голливудского актера Сильвестра Сталлоне.
"Градский не родственник вам?" – спросила ekaterina_makashova.
"Или Сталлоне", – добавила alyona_yamata.
Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы, Хуссейн – турок, а мать Урсула – немка.
Узерли наиболее известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".