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23 июня, 2020
 
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"Градский не родственник вам?", "Или Сталлоне". В Instagram заметили сходство отца Узерли с российским певцом и голливудским актером

По мнению подписчиков аккаунта турецкой актрисы Мерьем Узерли, ее отец похож на российского певца Александра Градского и голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

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Узерли: Дорогой папочка, хорошего дня!
Узерли: Дорогой папочка, хорошего дня!
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", разместила в Instagram снимки своего отца Хуссейна.

"Дорогой папочка, хорошего дня!" – написала она 21 июня, в День отца.

Подписчики актрисы отметили, что она похожа на отца.

"Копия папа", – отметила marinagriba.

Некоторые также подчеркнули, что отец Узели похож на российского певца Александра Градского и голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

"Градский не родственник вам?" – спросила ekaterina_makashova.

"Или Сталлоне", – добавила alyona_yamata.

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы, Хуссейн – турок, а мать Урсула – немка.

Узерли наиболее известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".

Теги: сериал, Сильвестр Сталлоне, Мерьем Узерли, Великолепный век, Александр Градский, актриса, отец
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