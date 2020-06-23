"Градский не родственник вам?", "Или Сталлоне". В Instagram заметили сходство отца Узерли с российским певцом и голливудским актером

По мнению подписчиков аккаунта турецкой актрисы Мерьем Узерли, ее отец похож на российского певца Александра Градского и голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", разместила в Instagram снимки своего отца Хуссейна.

"Дорогой папочка, хорошего дня!" – написала она 21 июня, в День отца.

Подписчики актрисы отметили, что она похожа на отца.

"Копия папа", – отметила marinagriba.

Некоторые также подчеркнули, что отец Узели похож на российского певца Александра Градского и голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

"Градский не родственник вам?" – спросила ekaterina_makashova.

"Или Сталлоне", – добавила alyona_yamata.

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы, Хуссейн – турок, а мать Урсула – немка.

Узерли наиболее известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".