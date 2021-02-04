"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", поделилась роликом из личного архива.

Узерли: Я не выиграла в тот день и много плакала Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Турецкая актриса Мерьем Узерли на своей странице в Instagram показала, как выглядела до того, как стала популярной. Она обнародовала эпизод шоу со своим участием.

"Около 16 лет назад я была участницей шоу Deal or No Deal. Так как у меня не было денег, я хотела выиграть какую-то сумму, чтобы купить маме новую кухню (так как ее кухня была очень старой и поврежденной). Я не выиграла в тот день и много плакала... Так благодарна, что смогла купить ей красивую всего несколько лет спустя", – написала она.

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Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).