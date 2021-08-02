"В этот день открыты ворота желаний". Могилевская засветила декольте в новой фотосессии

Певица запечатлена на полу в синем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

"День рождения намного круче Нового года! Только люди этого не понимают. В этот день открыты ворота желаний. Это лучшее время, когда ты можешь планировать свою будущую жизнь. Это лучшее время, когда ты сосредоточен на себе. Это время лучше всего потратить в максимально осознанном, максимально трезвом состоянии, планируя сама с собой свою жизнь. Делай подарок в этот день себе. Подари этот день не другим, которые ждут от тебя реакции, благодарности, внимания, а подари его себе", – написала она.

Могилевская отметила, что людям обычно грустно и скучно проводить день рождения в компании с собой, что, на ее взгляд, странно.

"Самый близкий и потрясающий друг, который у нас есть, – это ты сам!" – заявила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)