"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем

"Август, море и любовь... А о работе мы подумаем завтра", – написала она.

Телеведущая отметила, что фото были сделаны в Болгарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Сексуальнее пары я не видела", – призналась подписчица liliia972.

"Хорошая поза", – заявил genadiipetrovich19.

"Секси", – отметила natalya_nata4.