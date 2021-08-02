"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем

"Август, море и любовь... А о работе мы подумаем завтра", – написала она.
Телеведущая отметила, что фото были сделаны в Болгарии.
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"Сексуальнее пары я не видела", – призналась подписчица liliia972.
"Хорошая поза", – заявил genadiipetrovich19.
"Секси", – отметила natalya_nata4.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).