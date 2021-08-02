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02 августа, 2021
 
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"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем

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Ребрик показала, как отдыхает с супругом
Ребрик показала, как отдыхает с супругом
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 1 августа обнародовала в Instagram подборку пляжных снимков с мужем, хореографом Андреем Диким.

"Август, море и любовь... А о работе мы подумаем завтра", – написала она.

Телеведущая отметила, что фото были сделаны в Болгарии.

"Сексуальнее пары я не видела", – призналась подписчица liliia972.

"Хорошая поза", – заявил genadiipetrovich19.

"Секси", – отметила natalya_nata4.

Контекст:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: любовь, телеведущая, Лилия Ребрик, хореограф, Андрей Дикий
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