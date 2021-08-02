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02 августа, 2021
 
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"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей

Горбунов и Осадчая ждут пополнения в семье
Горбунов и Осадчая ждут пополнения в семье
Фото: kosadcha / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов 1 августа на своей странице в Instagram поделился снимком, на котором запечатлен с женой и коллегой Катей Осадчей и их сыном Иваном.

Семья запечатлена сидящей в салоне открытого мини-транспорта, за рулем которого находится Горбунов.

"Море морем, а на обед по расписанию!" – написал он.

"Уже родила, что ли?" – спросила подписчица ro_se21ro_se.

"Когда муж может получить за выставленное без согласия фото", – написала chasovitinaelmira.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: беременность, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, фото, живот
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