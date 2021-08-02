"Доченька-зайчик!", "Очень похожи!", "Мамуля балдеет с дочей". Лолита и ее дочь в купальниках сняли видео

"Молчание – золото", – написала она.
Певица и ее дочь запечатлены в купальниках. Они молча смотрят в камеру. Ева поглаживает плечо мамы, а та целует ее в руку.
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"Вы очень похожи! Рада, что вы воссоединились с дочкой", – прокомментировала подписчица oxana_amerikanka.
"Замечательная доченька-зайчик! Здоровья ей, маме, бабушке и всем дорогим сердцу людям!" – написала jenny0000505.
"Мамуля балдеет с дочей", – отметила khirinka.
Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.
В 2018 году Милявская рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.