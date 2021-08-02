"Доченька-зайчик!", "Очень похожи!", "Мамуля балдеет с дочей". Лолита и ее дочь в купальниках сняли видео

"Молчание – золото", – написала она.

Певица и ее дочь запечатлены в купальниках. Они молча смотрят в камеру. Ева поглаживает плечо мамы, а та целует ее в руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Вы очень похожи! Рада, что вы воссоединились с дочкой", – прокомментировала подписчица oxana_amerikanka.

"Замечательная доченька-зайчик! Здоровья ей, маме, бабушке и всем дорогим сердцу людям!" – написала jenny0000505.

"Мамуля балдеет с дочей", – отметила khirinka.