"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике

Осадчая: Интенсивное лето. Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения Фото: kosadcha / Instagram

"Интенсивное лето. Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя. Даже ремонт почти закончен", – призналась телеведущая.

Осадчая перечислила, чем были насыщены два месяца дета для нее.

"Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак, обед и ужин, много съемок и даже отпуск, но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур. Каковы ваши планы на последний месяц лета, что еще не успели сделать?" -- написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая с семьей отдыхает в Турции. На фото она отметила город Белек.