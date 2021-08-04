"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике

"Интенсивное лето. Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя. Даже ремонт почти закончен", – призналась телеведущая.
Осадчая перечислила, чем были насыщены два месяца дета для нее.
"Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак, обед и ужин, много съемок и даже отпуск, но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур. Каковы ваши планы на последний месяц лета, что еще не успели сделать?" -- написала она.
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Осадчая с семьей отдыхает в Турции. На фото она отметила город Белек.
18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.