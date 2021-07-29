"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом

На третьем фото телеведущая показала лицо крупным планом.

"В этот раз на отдыхе особенно важно не набрать лишнего. Пока держусь. Фрукты до 15.00, хлеб только утром, избегать сладкого (пока получается) и много воды в течение дня", – призналась она.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.