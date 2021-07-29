"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером

"Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте – о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем Верником. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче, чем любовь, связала алчность!" – заявила она.
Телеведущая отметила, что вместе они посетили множество стран.
"Сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!" – заявила она.
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Ксения Собчак замужем за российским режиссером Константином Богомоловым. Они поженились 13 сентября 2019 года.
У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).
Игорь Верник был женат дважды. У него двое детей – Григорий (1999) и Вероника (2010).