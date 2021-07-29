"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером

"Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте – о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем Верником. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче, чем любовь, связала алчность!" – заявила она.

Телеведущая отметила, что вместе они посетили множество стран.

"Сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)