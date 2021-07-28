"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера

Телеведущая позировала спиной, немного развернувшись к объективу. В руках она держала букет роз.
"Первая мысль, когда просыпаетесь утром, какая она?" – спросила Ребрик.
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Подписчики отреагировали на ее пост.
"Зайти и поставить лайк самой красивой женщине. Вы супер", – ответил shurik.live.
"Просто супер", – написала lena.k.s.u.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".