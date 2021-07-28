"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера

Ребрик: Первая мысль, когда просыпаетесь утром, какая она? Фото: liliia.rebrik / Instagram

Телеведущая позировала спиной, немного развернувшись к объективу. В руках она держала букет роз.

"Первая мысль, когда просыпаетесь утром, какая она?" – спросила Ребрик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Подписчики отреагировали на ее пост.

"Зайти и поставить лайк самой красивой женщине. Вы супер", – ответил shurik.live.

"Просто супер", – написала lena.k.s.u.