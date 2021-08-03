"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник

Осадчая: Лето мчится с бешеной скоростью, но этим летом время чувствуется иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком Фото: kosadcha / Instagram

"Лето мчится с бешеной скоростью, но этим летом время чувствуется иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Какой красивый животик. Здоровья вам и ребеночку", – прокомментировала подписчица alistatysv.

"Заметно, что Юра фоткал", – отметила season_by.

"А вдруг начнете рожать в самолете?! На таком сроке летать далеко..." – написала natali_sobchenko.