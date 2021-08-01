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01 августа, 2021
 
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"Как же вы похожи". Ани Лорак показала новые фото с дочерью Софией

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София дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу
София – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы строит карьеру в России, 31 июля опубликовала в Instagram новые совместные фото со своей 10-летней дочерью Софией с отдыха в Турции. На снимках и мать, и дочь позируют в одинаковых купальниках в цветную полоску.

"Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится!" – подписала фото 42-летняя певица.

Снимок уже набрал почти 210 тыс. лайков и больше 1,2 тыс. комментариев.

"Как вытянулась! Какая стройняшка моя крестница!" – высказался в адрес девочки певец Филипп Киркоров.

"Дочке худеть надо, а то уже толще мамы", – написал elankeks.

"Как же вы похожи", – заметила _an1mka_.

"София похожа на папу, а не на маму", – возразила gurina531.

Контекст:

София – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет после свадьбы супруги официально расторгли брак

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в тот момент, когда он гладил ее бедра. Пара долгое время не комментировала расставание, а в апреле 2021 года оба супруга высказались о произошедшем.

Налчаджиоглу назвал свое поведение, спровоцировавшее развод, "ошибкой", подчеркнув, что не будет оправдываться.

Певица призналась, что измена мужа и развод стали для нее сложным периодом. "Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?" – заявила она, подчеркнув, что сейчас им удалось наладить отношения ради дочери.

После развода Налчаджиоглу часто навещает дочь в Москве, а вместе с бывшей женой начал появляться на публичных мероприятиях.

Теги: Турция, Ани Лорак, дети, певица, отдых, София Налчаджиоглу, мать
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