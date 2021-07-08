  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"

Валерий Меладзе убежден, что Ольга Полякова решила попиариться на его старшем брате – композиторе и продюсере Константине Меладзе Фото: Валерий Меладзе / Facebook

В интервью ведущей Ксении Собчак в ее YouTube-проекте "Осторожно: Собчак" Меладзе рассказал, что не верит певице Ани Лорак, которая обвинила его брата в домогательствах.

На уточняющий вопрос ведущей, что были и еще девушки, которые обвинили его брата в том же, например Полякова, Валерий Меладзе назвал ее "фриком".

"Ольга Полякова?.. Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как [российский стилист] Сергей Зверев", – заявил 56-летний артист.

Высказывание Поляковой он назвал "тупым тиражированием того, что где-то прокатило уже". Меладзе подчеркнул, что они специально выбрали его брата, чтобы лишний раз сделать себе рекламу.

"Ну зачем сейчас им пиариться уже на моем брате? Думаю, к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин. Но разве это интересно кому-нибудь?" – резюмировал певец.

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