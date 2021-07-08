  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"

В интервью ведущей Ксении Собчак в ее YouTube-проекте "Осторожно: Собчак" Меладзе рассказал, что не верит певице Ани Лорак, которая обвинила его брата в домогательствах.
На уточняющий вопрос ведущей, что были и еще девушки, которые обвинили его брата в том же, например Полякова, Валерий Меладзе назвал ее "фриком".
"Ольга Полякова?.. Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как [российский стилист] Сергей Зверев", – заявил 56-летний артист.
Высказывание Поляковой он назвал "тупым тиражированием того, что где-то прокатило уже". Меладзе подчеркнул, что они специально выбрали его брата, чтобы лишний раз сделать себе рекламу.
"Ну зачем сейчас им пиариться уже на моем брате? Думаю, к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин. Но разве это интересно кому-нибудь?" – резюмировал певец.
В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".
Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.
Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а его жена, певица Вера Брежнева, ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня достаточно жестко дала понять, что в обвинения Лорак не верит.