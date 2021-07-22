"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе

Его цвет совпадает с тоном кожи певицы, имитируя голое тело.

Ани Лорак в посте сообщила о переносе своего концерта ШоуTheBest в Сочи.

"Мои любимые, я с нетерпением считала дни и ждала встречи с вами. Но, к сожалению, время диктует свои правила, которые мы вынуждены принимать", – написала она.

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"Секси-красотка!" – прокомментировал подписчик egor8774.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Концерт певицы в Сочи, об отмене которого она сообщила, должен был состояться 22 июля.