"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте

Ани Лорак: Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей Фото: anilorak / Instagram

Певица позировала в черном платье с большим декольте и оголенными плечами.

"Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей. И мы сами формируем и наполняем свою реальность. Улыбайтесь! И кто-то улыбнется в ответ", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Ани Лорак, какие у тебя красивые шарики, просто прелесть", – прокомментировал подписчик pavlovdaniil1002.