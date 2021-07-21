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21 июля, 2021
 
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"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте

Ани Лорак: Мир вокруг нас это отражение наших мыслей
Ани Лорак: Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в Instagram 20 июля разместила фото, на котором запечатлена с надувными шариками возле автомобиля.

Певица позировала в черном платье с большим декольте и оголенными плечами.

"Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей. И мы сами формируем и наполняем свою реальность. Улыбайтесь! И кто-то улыбнется в ответ", – написала она.

"Ани Лорак, какие у тебя красивые шарики, просто прелесть", – прокомментировал подписчик pavlovdaniil1002.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Ани Лорак, певица, грудь, декольте
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