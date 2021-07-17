"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине

В своем посте он в ироничной манере огласил "плейлист" готовящегося в Одессе концерта певицы.

"1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с русским даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володям – всегда! 9. Мне 42, но думать – нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?" – написал он.

В комментарии к нему пришел украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный и отметил, что "Лорак была и остается украинкой и имеет право выступать в Украине".

"У тебя большая психотравма, Алексей. Ты считаешь допустимым контактировать с агрессором и убийцей – РФ. Для тебя на бис – песня №4. Гитлер тоже собирал аншлаги, ты в курсе?" – ответил ему Кондратюк.