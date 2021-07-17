"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак

"То, чего вы так долго ждали, случится уже этой осенью. Мы готовимся к самой большой премьере этого года", – подписала она фото, но не уточнила, о чем речь.

Подписчики в комментариях строят предположение, что большой премьерой может быть или украиноязычная песня, или дуэт с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Не забыли фанаты обсудить и саму фотографию. Некоторые подписчики заметили, что певица сильно похудела.

"Спасибо большое за творчество. Судя по фото, до анорексии совсем чуть-чуть", – написал s_makhnach.

"Похудела очень. Скоро [российскую телеведущую Ксению] Бородину догонит", – подчеркнула milana_2786.

"Каролина, почему в трусах, где потеряли вашу юбку?" – интересуется galinayan1961.