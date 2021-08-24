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На заседание Рады не пригласили ни одного нардепа, голосовавшего за независимость Украины – нардеп первого созыва

Владимир Крижановский обратился к Зеленскому на торжественном заседании Рады
Владимир Крижановский обратился к Зеленскому на торжественном заседании Рады
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

На торжественном заседании Верховной Рады 24 августа нардеп Рады первого созыва, экс-посол Украины в России Владимир Крижановский рассказал, что депутатов Верховного совета УССР, которые голосовали за независимость Украины в 1991 году, не пригласили на сегодняшнее заседание.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уважаемый господин президент, я думаю, вы будете огорчены и ваши гости тоже, что ни одного из тех, кто голосовал [за Акт о независимости Украины] 24 августа [1991 года] не будет на заседании по случаю годовщины. Но я думаю, что это парни и девушки из вашего офиса решили руководствоваться поговоркой "І без Гриця вода освятиться". Я думаю, что это в последний раз они что-то делают, не посоветовавшись с вами", – обратился Крижановский к главе государства Владимиру Зеленскому, который был на этом заседании парламента.

Зеленский публично не отвечал Крижановскому.

Дипломат продолжил, отметив, что некоторые говорят, якобы независимость упала Украине "с неба".

"Это совсем не так. Когда мы слышим: "Слава Украине", всегда отвечаем: "Героям слава". Но это слава тем, кто побудил нас голосовать 24 августа. Это слава казакам и селянам времен [гетманов Богдана] Хмельницкого и [Ивана] Выговского", – отметил он.

Крижановский вспомнил о героях, которые победили нацизм во Второй мировой войне и о героях, которые "боролись с другим ужасом того века – сталинским режимом".

"В 1991 году [...] мы проголосовали вместе с коммунистами за независимую Украину. Мы видели разную Украину. Они видели независимую коммунистическую, мы – независимую демократическую, но независимую, а не новый Союзный договор [...] Запомним: мы все – украинский народ, народ, отдельный от российского. С деда-прадеда мы не думали, что "царь хороший, а бояре плохие". Мы, украинцы, вчера провозглашали гетмана, а через три дня помнили только первые четыре буквы – "геть". Такой мы народ. Совсем не похожий на российский. Пусть это помнит обезумевший агрессор", – подчеркнул он.

Потом Крыжановский снова обратился к Зеленскому. 

"Господин президент, я с огромнейшим уважением отношусь к тем 73% людей, которые отдали за вас голоса. Они лелеяли надежду, что вам удастся договорится с этим господином из Кремля. Я уверен, что и вы думали, что это будет так. Но не произошло так, как ожидалось. Они в 1991 году отпустили нас без крови, потому что у них не было силы – баррель нефти стоил $10. Сейчас вооруженная до зубов Россия бредит тем, чтобы увидеть нас снова в своих лапах. Поэтому, господин президент, давайте строить сильную, непобедимую украинскую армию, продолжать реформы, строить настоящую Украину, которая нужна этим людям", – добавил он.

Контекст:

О том, что приглашением на сегодняшнее заседание Рады нардепов, голосовавших за независимость Украины, занимались представители Офиса президента, сообщал соавтор Декларации о государственном суверенитете Олесь Шевченко в Facebook. Он писал, что сначала в ОП решили пригласить 10 депутатов первого созыва, потом число сократили до пяти, а еще позже – "до ноля".

Крижановский голосовал за провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 года, говорится в материалах доклада "Роль Верховной Рады в провозглашении и утверждении независимости Украинского государства", который размещен на сайте проекта "Программа USAID "Рада".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, День Независимости, независимость, парламент, суверенитет, Офис президента Украины, заседание
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