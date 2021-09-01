Зеленский после встречи с главой NASA заявил, что Украина должна вновь стать космическим государством

"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – написал Зеленский.
Он добавил, что ожидает главу NASA с визитом в Украине.
Ukraine must become a space power again. Today I had a fruitful discussion with @NASA Administrator @SenBillNelson on projects Ukraine can join with its unique space technologies. We are looking forward to Nelson's visit to Ukraine!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщал в апреле, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с NASA и планирует вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА). В частности, Украина примет участие в программах NASA по освоению Луны и изучению Марса.
О достижении Украиной ассоциированного членства в EKA как одной из ближайших целей в развитии космической отрасли заявлял и Зеленский. Он отмечал, что "необходимо в полном объеме возобновить финансирование" стратегически важных космических проектов.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал 31 августа, что во время визита Зеленского в США запланировано подписание соглашения между Государственным космическим агентством Украины и NASA.
"Будет даже NASA, подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным космическим агентством и NASA", – отмечал Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".