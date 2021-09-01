Зеленский после встречи с главой NASA заявил, что Украина должна вновь стать космическим государством

"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – написал Зеленский.

Он добавил, что ожидает главу NASA с визитом в Украине.

Ukraine must become a space power again. Today I had a fruitful discussion with @NASA Administrator @SenBillNelson on projects Ukraine can join with its unique space technologies. We are looking forward to Nelson's visit to Ukraine! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщал в апреле, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с NASA и планирует вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА). В частности, Украина примет участие в программах NASA по освоению Луны и изучению Марса.

О достижении Украиной ассоциированного членства в EKA как одной из ближайших целей в развитии космической отрасли заявлял и Зеленский. Он отмечал, что "необходимо в полном объеме возобновить финансирование" стратегически важных космических проектов.