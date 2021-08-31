В Офисе президента рассказали, с кем встретится и что подпишет Зеленский в ходе визита в США

"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже в NASA", – написал Никифоров.

По его словам, запланировано подписание двух соглашений: между Минобороны Украины и оборонным ведомством США, а также между Государственным космическим агентством Украины и NASA.

"Будет встреча с господином [госсекретарем США] Тони Блинкеном. Ключевой пункт сегодняшней программы – большое оборонное соглашение с Пентагоном, департаментом обороны, с Ллойдом Остином, министром обороны США. О деталях мы сможем сообщить, когда подпишем, сейчас детали в секрете. Далее будет Всемирный банк, будет также много, скажем так, церемониальных мероприятий: это и чествование памяти жертв Голодомора, презентация аудиогида в усадьбе Джорджа Вашингтона. Будет даже NASA, подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным космическим агентством и NASA", – рассказал Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

Встреча с президентом США Джо Байденом запланирована на 1 сентября в Белом доме, добавил пресс-секретарь Зеленского.

"Будет встреча в расширенном формате и с глазу на глаз. Вопросы повестки дня – те же, что и в мировой повестке дня: это и Афганистан, безопасность, "Северный поток", оборонное сотрудничество, российская агрессия, ситуация в Европе, кибербезопасность", – резюмировал Никифоров.