Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире

Как утверждают в ОП, собеседники "констатировали общность подходов Украины и США" относительно рисков, которые несет "Северный поток – 2".

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", – заявил Зеленский во время встречи.

Он также отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия и напомнил о необходимости скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации. "Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", – сказал Зеленский.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС и использованию малых модульных реакторов.