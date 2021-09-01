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ПОЛИТИКА

Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире

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Зеленский и Грэнхолм обсуждали актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона
Зеленский и Грэнхолм обсуждали актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 31 августа встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и обсудил с ней угрозы российского газопровода "Северный поток – 2" для Украины и энергетической безопасности в Европе. Об этом сообщает Офис президента.

Как утверждают в ОП, собеседники "констатировали общность подходов Украины и США" относительно рисков, которые несет "Северный поток – 2".

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", – заявил Зеленский во время встречи.

Он также отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия и напомнил о необходимости скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации. "Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", – сказал Зеленский.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС и использованию малых модульных реакторов.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: США, ядерная энергетика, газ, энергетика, газопровод, Владимир Зеленский, визит, Северный поток – 2, российский газ, зеленая энергетика, Дженнифер Грэнхолм
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