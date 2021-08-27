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В Евросоюзе считают, что "Газпрому" придется продать "Северный поток – 2" – СМИ

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Суд в Германии обязал оператора "Северного потока 2" быть независимым от "Газпрома"
Суд в Германии обязал оператора "Северного потока – 2" быть независимым от "Газпрома"
Фото: nord-stream2.com

Оператору "Северного потока – 2", дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать газопровод. Об этом говорится в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая опубликована 26 августа.

Владельцы "Северного потока – 2" должны соблюдать следующие основные правила ЕС: предоставить доступ к трубопроводу другим поставщикам газа, взимать плату, утвержденную федеральным сетевым агентством Германии, а также отделять эксплуатацию газопровода от поставки газа, сказано в материале.

Компания Nord Stream 2 в июне предварительно подала в федеральное сетевое агентство заявку на "сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети". Цель состоит в выполнении требования по отделению трубопроводных операций от материнской компании с точки зрения бухгалтерского учета, пишет издание.

У сетевого агентства есть четыре месяца на проверку соблюдения правил ЕС оператором "Северного потока – 2". По словам представителей комиссии, занимающихся этим вопросом, газопровод не соответствует требованиям ЕС. От его продажи "никуда не деться", указывается в статье.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

Теги: Газпром, Россия, транспорт, Германия, цены, газопровод, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ, продажа
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