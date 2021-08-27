В Евросоюзе считают, что "Газпрому" придется продать "Северный поток – 2" – СМИ

Владельцы "Северного потока – 2" должны соблюдать следующие основные правила ЕС: предоставить доступ к трубопроводу другим поставщикам газа, взимать плату, утвержденную федеральным сетевым агентством Германии, а также отделять эксплуатацию газопровода от поставки газа, сказано в материале.
Компания Nord Stream 2 в июне предварительно подала в федеральное сетевое агентство заявку на "сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети". Цель состоит в выполнении требования по отделению трубопроводных операций от материнской компании с точки зрения бухгалтерского учета, пишет издание.
У сетевого агентства есть четыре месяца на проверку соблюдения правил ЕС оператором "Северного потока – 2". По словам представителей комиссии, занимающихся этим вопросом, газопровод не соответствует требованиям ЕС. От его продажи "никуда не деться", указывается в статье.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.
Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.