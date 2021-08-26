Президент Эстонии: "Северный поток – 2" в любом случае будет убыточным

Президент сказала, что у Эстонии было две причины выступать против "Северного потока – 2".
"Первая и самая важная – потому что этот проект имел геополитическое влияние. Он означал, что Украина не сможет экспортировать газ в Европу в долгосрочной перспективе", – заявила Кальюлайд.
Второй причиной, по ее словам, является то, что к 2050 году ЕС хочет перейти на "зеленую" энергетику, и системы, которые потребляют много газа, "не очень вписываются в этот план".
"Если сейчас на европейском рынке появится больше дешевого газа и компании инвестируют в это (мы называем такие инвестиции "промежуточными"), то я обеспокоена перспективами наших "зеленых" инициатив. В таком случае лобби этих компаний, инвестирующих в оборудование для поставки газа, будет отстаивать свои позиции – скажут, например, что газ практически "чистый", ведь он "чище", чем уголь. Поэтому я вижу здесь угрозу для европейской экологической политики. Я также не думаю, что это соответствует намерениям ЕС диверсифицировать источники энергии", – сказала она.
Также, по мнению Кальюлайд, "Северный поток – 2" будет убыточным проектом.
"Я думаю, у этого проекта очень мало шансов окупиться, то есть вернуть те деньги, которые были потрачены на его строительство. Газовые установки, которые будут качать газ, идущий по трубам "Северного потока – 2", тем более имеют мало шансов на то, чтобы окупиться. Это означает, что проект будет убыточным в любом случае", – заявила она.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.
Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
25 августа суд в Германии отказался освободить "Северный поток – 2" от выполнения правил Евросоюза, требующих, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.