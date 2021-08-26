Президент Эстонии: "Северный поток – 2" в любом случае будет убыточным

Президент сказала, что у Эстонии было две причины выступать против "Северного потока – 2".

"Первая и самая важная – потому что этот проект имел геополитическое влияние. Он означал, что Украина не сможет экспортировать газ в Европу в долгосрочной перспективе", – заявила Кальюлайд.

Второй причиной, по ее словам, является то, что к 2050 году ЕС хочет перейти на "зеленую" энергетику, и системы, которые потребляют много газа, "не очень вписываются в этот план".

"Если сейчас на европейском рынке появится больше дешевого газа и компании инвестируют в это (мы называем такие инвестиции "промежуточными"), то я обеспокоена перспективами наших "зеленых" инициатив. В таком случае лобби этих компаний, инвестирующих в оборудование для поставки газа, будет отстаивать свои позиции – скажут, например, что газ практически "чистый", ведь он "чище", чем уголь. Поэтому я вижу здесь угрозу для европейской экологической политики. Я также не думаю, что это соответствует намерениям ЕС диверсифицировать источники энергии", – сказала она.

Также, по мнению Кальюлайд, "Северный поток – 2" будет убыточным проектом.

"Я думаю, у этого проекта очень мало шансов окупиться, то есть вернуть те деньги, которые были потрачены на его строительство. Газовые установки, которые будут качать газ, идущий по трубам "Северного потока – 2", тем более имеют мало шансов на то, чтобы окупиться. Это означает, что проект будет убыточным в любом случае", – заявила она.