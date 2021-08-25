Макогон предложил украинское управление "Северным потоком – 2". Потом объяснил, что это шутка

Об этом он написал в комментариях к своему посту о немецком суде, не освободившем "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

"Предложим наши услуги относительно управления "Северным потоком – 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", – заявил Макогон.

После этого он написал на украинском и русском языках, что "это шутка".