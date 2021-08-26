Реакция России на решение суда по "Северному потоку – 2" подтверждает, что газопровод – геополитическое оружие РФ – Шмыгаль

"Наша позиция остается неизменной: "Северный поток – 2" – политический проект России, который угрожает и Украине, и Европе", – сказал он.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток – 2" быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

"То есть "Газпром" не может быть компанией-оператором газопровода. Кроме того, "Газпром" должен обеспечить доступ третьих компаний к газопроводу, – подчеркнул Шмыгаль. – Реакция российского монополиста на решение суда в очередной раз подтверждает, что "Северный поток – 2" – это геополитическое оружие РФ. Его реализация – точно не общеевропейский интерес".

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.