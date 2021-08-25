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Кремль отреагировал на решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

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Суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток 2" быть независимым от "Газпрома"
Суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток – 2" быть независимым от "Газпрома"
Фото: ЕРА

Решение немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, является корпоративным вопросом. Об этом 25 августа заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

По его словам, "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях.

Также Песков добавил, что "Северный поток – 2" – это "проект исключительно коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток – 2" быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: Газпром, Россия, газ, Дмитрий Песков, строительство, газопровод, Дюссельдорф, Северный поток – 2, суд
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