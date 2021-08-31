Ситуацию с запуском "Северного потока – 2" можно обернуть Украине на пользу, развивая водородную энергетику – президент Украинского водородного совета Репкин

В Украине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает водородную стратегию страны, рассказал он.
"Не так давно президент Владимир Зеленский отметил, что "Северный поток – 2" – это оружие России. История повторяется, поэтому демократические страны снова могут столкнуться с газовым шантажом РФ. Но сегодня у Украины есть план Б – не только для нашей страны, но и для ЕС. Глава государства заявил, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии, если будут налажены процессы производства "зеленого" водорода", – подчеркнул Репкин.
Эксперт отметил высокий потенциал развития возобновляемых источников энергии в Украине, а также достаточный объем водных ресурсов, чтобы удовлетворить почти все потребности ЕС в водороде. Кроме того, по словам Репкина, поднимает вопрос развития водородной энергетики в Украине и премьер-министр.
"Разработкой водородной стратегии Украинский водородный совет, который я возглавляю, и занимается в составе рабочей группы. Кстати, на недавней встрече с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель в Украине премьер-министр подчеркнул, что немецкой стороне уже даже передано несколько пилотных проектных предложений касаемо водорода и его транспортировки в Германию и страны ЕС", – рассказал президент Украинского водородного совета.
Он отметил, что вопрос водородной энергетики является одним из приоритетов и для Министерства иностранных дел. Эксперт сейчас числится советником главы МИД Дмитрия Кулебы.
"Полагаю, МИД учитывает международную конъюнктуру и рассматривает все варианты развития событий, в том числе запуск "Северного потока – 2". Осознавая возможные последствия для Украины и Европы, министерство комплексно подходит к плану действий и на этот случай. В таком контексте развитие водородной энергетики приобретает все больше актуальности. Поэтому интерес МИД к [этой] теме закономерный, на мой взгляд. Я рад, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба активно поддерживает развитие водородной энергетики, горит этой идеей и понимает всю важность процесса", – заявил Репкин.
Он подчеркнул, что Европа видит в Украине большой потенциал: в рамках евроинтеграции уже получен безвиз, разработан план по интеграции в единую европейскую энергетическую систему. Кроме того, Украина внесена в Европейскую водородную стратегию как отдельная страна благодаря своему потенциалу по ВИЭ и разнообразию путей транспортировки водорода – ГТС, Дунай и морское сообщение.
Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.
К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".
Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины.
В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.
Кабинет Министров Украины должен до 31 августа проработать вопрос создания нового водородного продуктопровода Украина – ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта. Такое поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства.