Ситуацию с запуском "Северного потока – 2" можно обернуть Украине на пользу, развивая водородную энергетику – президент Украинского водородного совета Репкин

Александр Репкин: Сегодня у Украины есть план Б – не только для нашей страны, но и для ЕС Фото: пресс-служба Украинского водородного совета

В Украине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает водородную стратегию страны, рассказал он.

"Не так давно президент Владимир Зеленский отметил, что "Северный поток – 2" – это оружие России. История повторяется, поэтому демократические страны снова могут столкнуться с газовым шантажом РФ. Но сегодня у Украины есть план Б – не только для нашей страны, но и для ЕС. Глава государства заявил, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии, если будут налажены процессы производства "зеленого" водорода", – подчеркнул Репкин.

Эксперт отметил высокий потенциал развития возобновляемых источников энергии в Украине, а также достаточный объем водных ресурсов, чтобы удовлетворить почти все потребности ЕС в водороде. Кроме того, по словам Репкина, поднимает вопрос развития водородной энергетики в Украине и премьер-министр.

"Разработкой водородной стратегии Украинский водородный совет, который я возглавляю, и занимается в составе рабочей группы. Кстати, на недавней встрече с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель в Украине премьер-министр подчеркнул, что немецкой стороне уже даже передано несколько пилотных проектных предложений касаемо водорода и его транспортировки в Германию и страны ЕС", – рассказал президент Украинского водородного совета.

Он отметил, что вопрос водородной энергетики является одним из приоритетов и для Министерства иностранных дел. Эксперт сейчас числится советником главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Полагаю, МИД учитывает международную конъюнктуру и рассматривает все варианты развития событий, в том числе запуск "Северного потока – 2". Осознавая возможные последствия для Украины и Европы, министерство комплексно подходит к плану действий и на этот случай. В таком контексте развитие водородной энергетики приобретает все больше актуальности. Поэтому интерес МИД к [этой] теме закономерный, на мой взгляд. Я рад, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба активно поддерживает развитие водородной энергетики, горит этой идеей и понимает всю важность процесса", – заявил Репкин.

Он подчеркнул, что Европа видит в Украине большой потенциал: в рамках евроинтеграции уже получен безвиз, разработан план по интеграции в единую европейскую энергетическую систему. Кроме того, Украина внесена в Европейскую водородную стратегию как отдельная страна благодаря своему потенциалу по ВИЭ и разнообразию путей транспортировки водорода – ГТС, Дунай и морское сообщение.