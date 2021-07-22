Украина планирует выпускать автомобили на водороде – Мининфраструктуры

Документ позволит не только импортировать водородные авто, но и наладить их производство в Украине Фото: depositphotos.com

Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде.

Приказ "Об утверждении изменений в порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования" позволит не только ввести возможность импорта водородных авто в страну, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, документ предусматривает отсрочку до 2025 года вступления в силу требований европейской экономической комиссии ООН к транспортным средствам – касающихся, в частности, ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

Отсрочка требований, утверждают в министерстве, введена для того, чтобы поддержать национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.

"Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, поскольку имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", – подчеркнули в пресс-службе.