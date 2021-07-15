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Рада освободила от части налогов производство электротранспорта и транспорта на газе в Украине

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Закон призвать стимулировать производство электротранспорта в Украине.
Закон призвать стимулировать производство электротранспорта в Украине.
Фото: depositphotos.com

Два законопроекта – №3476 об изменениях в Налоговый кодекс и №3477 об изменениях в Таможенный кодекс – приняли во втором чтении и в целом народные депутаты, передает корреспондент "ГОРДОН". Цель проектов – стимулирование развития отрасли экологичного транспорта в Украине.

Ими Рада, в частности, освободила от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины с 1 января 2022 года по 31 декабря 2030 года оборудование и комплектующие для собственного производства электротранспорта, а также транспорта, работающего на природном газе или биогазе.

Помимо этого, до 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются электротехнические предприятия, которые занимаются исключительно производством электродвигателей, батарей и зарядных устройств, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

Замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа" обратил внимание на то, что принятыми законами парламент переходит от того, чтобы стимулировать импорт, к стимулированию производства трамваев, троллейбусов, электробусов в Украине.

В ходе обсуждения законопроект №3476 раскритиковала нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход. Она обратила внимание на то, что ко второму чтению в законопроект о стимулировании развития электротранспорта был добавлен транспорт на газе, в связи с чем в названиях законов электрический транспорт был заменен на экологичный.

"Без лоха и жизнь плоха... Лоббизм газовиков находится на уровне "бог", – прокомментировала изменение редакции документов Скороход. Она подчеркнула, что газовый транспорт никак не может быть экологичным, а избавление его от налогообложения противоречит ратифицированным Украиной конвенциям и Киотскому протоколу. Она попросила коллег не поддерживать правки, касающиеся поддержки транспорта, работающего на газе, однако нардепы их приняли.

Обосновывая льготы для стимулирования работающего на газе транспорта, один из авторов законопроекта, народный депутат Роберт Горват ("Довіра") подчеркнул, что Украина в настоящее время на 60% зависима от импорта бензина, на 80% – от импорта пропан-бутана и на 90% – от импорта дизеля, но добывает 70% потребляемого в стране метана и имеет более 500 млрд м³ подтвержденных запасов природного газа.

Таким образом, стимулируя производство и использование транспорта на газе, депутаты усиливают энергетическую независимость и безопасность Украины, считает Горват.

"Во-первых, ведущие страны ЕС уже вводят программы, стимулирующие использование транспорта на газе, поскольку он значительно экологичнее и экономичнее, чем бензиновые или дизельные машины, а во-вторых, нам очень важно усилить энергетическую независимость Украины " – написал он на своей странице в Facebook за несколько дней до голосования.

Горват напомнил, что мировой рынок производства электромобилей и их комплектующих стремительно растет: только за последние два года объем вложенных и анонсированных инвестиций в строительство электротранспорта достиг почти $180 млрд.

"Украина может и должна стать частью этого нового большого рынка", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/R.Gorvat/posts/4291753317513857

Контекст:

В первом чтении эти законопроекты были приняты в сентябре 2020 года.

В настоящее время в Украине не взимается пошлина на ввоз электромобилей, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

Теги: транспорт, налоги, экология, импорт, льготы, строительство, НДС, пошлины, трамваи, Таможенный кодекс, электромобиль, Налоговый кодекс, троллейбус, Роберт Горват, Анна Скороход, трамвай, Дмитрий Кисилевский
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