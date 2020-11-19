В Украине планируют до 2030 года заменить весь общественный транспорт на электрический

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул, что его министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров.

Украина планирует до 2030 года полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий 19 ноября во время Global e-Mobility Forum, говорится на сайте ведомства.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", – отметил министр.

Он добавил, что министерство активно сотрудничает с международными финансовыми организациями и готовится к реализации второй фазы совместного проекта с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт.

Кроме этого, министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Криклий добавил, что министерство поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложило много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в строительные нормы и правила по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", – подытожил министр.