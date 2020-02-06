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В январе продажа электромобилей в Украине выросла на треть

Рост рынка электромобилей в Украине обеспечен, в основном, за счет увеличения количества регистраций авто, бывших в эксплуатации.

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В январе 2020 года украинцы приобрели 587 легковых єлектрокаров
В январе 2020 года украинцы приобрели 587 легковых єлектрокаров
Фото: pixabay.com

В январе 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Как отметили в ассоциации, такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).

В результате доля новых машин на январском рынка легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году.

Самой популярной моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 лифов получили украинские номера.

Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S – 58 штук, Model 3 – 41 штук и Model X – 34 штуки.

Замыкает январскую пятерку самых популярных в Украине электромобилей – CHEVROLET Bolt, который выбрали 32 автомобилиста.

По данным "Укравтопрома", всего за 2019 год в Украину завезли 7542 электромобиля, большинство из них с пробегом. Средний возраст завезенных в Украину легковых электрокаров – четыре года.

Теги: автомобили, Укравтопром, электромобиль
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