В контексте визита Меркель. Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве "зеленого" водорода – ОП

Сотрудничество в этом секторе не компенсирует Украине потери от запуска "Северного потока – 2", отметил президент Фото: depositphotos.com

Отмечается, что документ подписан в контексте визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев и в рамках договоренностей между Меркель и президентом Владимиром Зеленским, достигнутых во время их предыдущей встречи – в Берлине в июле 2021 года.

"Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. "Нафтогаз" видит большие перспективы Украины в этой сфере", – сообщил глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко. В частности, по его словам, это касается производства "зеленого" водорода – водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода.

Витренко заявил, что подписанный документ открывает перспективы в экспорте "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности суда для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно кораблями.

Меморандум также предусматривает возможности коммерческой продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках и возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.

Рабочие группы двух компаний начнут совместную деятельность в рамках меморандума уже в сентябре этого года.

Зеленский отдельно подчеркнул, что сотрудничество в этом секторе не компенсирует Украине потери от запуска "Северного потока – 2" в краткосрочной перспективе. По его словам, сохранение транзита газа через украинскую ГТС после 2024 года позволит Украине профинансировать "зеленый переход", что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа.