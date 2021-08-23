В контексте визита Меркель. Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве "зеленого" водорода – ОП

Отмечается, что документ подписан в контексте визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев и в рамках договоренностей между Меркель и президентом Владимиром Зеленским, достигнутых во время их предыдущей встречи – в Берлине в июле 2021 года.
"Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. "Нафтогаз" видит большие перспективы Украины в этой сфере", – сообщил глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко. В частности, по его словам, это касается производства "зеленого" водорода – водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода.
Витренко заявил, что подписанный документ открывает перспективы в экспорте "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности суда для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно кораблями.
Меморандум также предусматривает возможности коммерческой продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках и возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.
Рабочие группы двух компаний начнут совместную деятельность в рамках меморандума уже в сентябре этого года.
Зеленский отдельно подчеркнул, что сотрудничество в этом секторе не компенсирует Украине потери от запуска "Северного потока – 2" в краткосрочной перспективе. По его словам, сохранение транзита газа через украинскую ГТС после 2024 года позволит Украине профинансировать "зеленый переход", что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.
Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).