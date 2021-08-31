Использование наполовину газопровода "Северный поток – 2" может втрое сократить транзит газа через Украину – Галущенко

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа, это был самый низкий показатель за семь лет, сообщали в ООО "Оператор ГТС Украины".

Чиновник не сомневается, что Россия будет использовать газ не как товар, а как политический инструмент. В этом случае основной проблемой является монополия "Газпрома" на экспорт.

"Если бы другие компании имели доступ к этому газу и если бы был полностью применен Третий энергопакет, то это одна ситуация. Но когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы", – пояснил Галущенко.

Если на транзит украинской ГТС придется лишь 15 млрд м³, "совершенно очевидно, что содержать ее не получится", сказал он.

Украина ведет переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами, заключил Галущенко.