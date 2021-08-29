"Надежды рухнули". Украинские политики и общественники раскритиковали Байдена за сделку по "Северному потоку – 2"

"Будучи кандидатом в президенты США, вы обещали быть жесткими по отношению к России и сделать все, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2". Сегодня эти надежды рухнули из-за решения вашей администрации выступить против санкций и дать зеленый свет газопроводу, позволив Кремлю завершить строительство", – отметили подписанты.

Условия соглашения по газопроводу, которое заключили Германия и США, они назвали неадекватными, неопределенными и имеющими неясные юридические последствия.

"Они напоминают нам о пустых "гарантиях", которые были озвучены Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия. Соглашение, заключенное вашей администрацией, ставит под угрозу значительную помощь США, которая была вложена в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, на которые влияет проект", – уточнили украинские представители.

По мнению общественников, такое решение "вознаграждает президента России Владимира Путина десятками миллиардов долларов для госбюджета России", в то время как Россия тратит миллиарды на финансирование преступной деятельности в Соединенных Штатах и агрессию против Украины.

В обращении сказано, что если "Северный поток – 2" заработает, Украина потеряет критический сдерживающий фактор против обострения российской агрессии и "руки Кремля будут развязаны для диверсий, терроризма и масштабных наступательных операций против Украины".

Подписанты заявляют, что поддержка "Северного потока – 2" администрацией Байдена расширяет возможности России для шантажа Украины и Европы с помощью газа.

"Северный поток – 2" – это коррумпированная схема, которая обогащает и расширяет интересы бизнеса в Европе, служащего апологетом авторитарной политики Путина. Президент РФ получит дополнительные ресурсы, чтобы нанять больше западных политиков, таких как бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Если вы не смените курс, вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, ослабите солидарность демократического мира и подорвете приверженность глобальной войне с коррупцией и клептократией", – отмечается в заявлении.

Под обращением подписались бывшие и действующие украинские нардепы, а также руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, глава "Детектор Медиа" Наталия Лигачева и другие.