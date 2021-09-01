Глава Пентагона заявил, что США продолжат поддержку Украины на фоне агрессии РФ

"Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить конфликт на востоке Украины. И мы продолжим стоять с вами перед лицом этой российской агрессии", – заявил Остин.

В Пентагоне подчеркнули, что США продолжают укреплять стратегическое оборонное партнерство с Украиной. С этой целью Остин и министр обороны Украины Андрей Таран 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Документ продвигает общие приоритеты, обеспечивая развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, которое должно помочь Украине противостоять российской агрессии, заявили в минобороны США.

В релизе также отметили, что с начала агрессии РФ Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму более $2,5 млрд.

Зеленский и Остин в ходе встречи также обсудили сотрудничество в Черноморском регионе.