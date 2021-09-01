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"Мы – страна, которая уверенно идет по пути реформ". Зеленский провел встречу с главой Всемирного банка

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Зеленский отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора
Зеленский отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

"Благодарен за внимание, которое вы лично уделяете Украине и украинским проектам. Мы – страна, которая уверенно идет по пути реформ, внедряет стандарты ЕС и НАТО. На этом пути у нас хорошее взаимодействие со Всемирным банком", – отметил Зеленский.

Он ознакомил делегацию ВБ с реформами, которые проводятся в стране. Глава государства предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины и отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине.

"В рамках программы "Большое строительство" уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020–2021 годы проложено 9500 километров дорог по всей Украине", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022–2026 годы.

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".

В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

6 мая стало известно, что ВБ потратит еще $200 млн на улучшение качества и прозрачности высшего образования в Украине. 

Министерство финансов Украины 2 июля подтвердило поступление займа на сумму $350 млн от Всемирного банка.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в ВашингтонГлавной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Всемирный банк, строительство, Владимир Зеленский, активы, реформа, визит, финансирование
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