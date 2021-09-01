"Мы – страна, которая уверенно идет по пути реформ". Зеленский провел встречу с главой Всемирного банка

"Благодарен за внимание, которое вы лично уделяете Украине и украинским проектам. Мы – страна, которая уверенно идет по пути реформ, внедряет стандарты ЕС и НАТО. На этом пути у нас хорошее взаимодействие со Всемирным банком", – отметил Зеленский.

Он ознакомил делегацию ВБ с реформами, которые проводятся в стране. Глава государства предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины и отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине.

"В рамках программы "Большое строительство" уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020–2021 годы проложено 9500 километров дорог по всей Украине", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022–2026 годы.