На Донбассе за сутки пострадали двое военных, один погиб

Террористы вели обстрелы у Новозвановки, Шумов, Троицкого, Катериновки, Новотошковского, Водяного и Широкиного.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один военнослужащий из состава ООС погиб, другой – получил ранения. Также, в результате подрыва на мине, один военный получил минно-взрывную травму.

Раненых доставили в больницу, их состояние здоровья средней степени тяжести.

С начала суток 31 августа зафиксировано три нарушения режима прекращения огня – в направлении Широкино, у Новозвановки и вблизи Нью-Йорка. За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.