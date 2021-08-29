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ВОЙНА В УКРАИНЕ

28 августа боевики на Донбассе 18 раз нарушили перемирие, ранены 10 украинских военных – штаб ООС

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Украинские военные отвечали на обстрелы боевиков
Украинские военные отвечали на обстрелы боевиков
Фото: president.gov.ua

Незаконные вооруженные формирования России 28 августа 18 раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, проинформировал штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", – отметили в штабе.

Боевики обстреляли Авдеевку Донецкой области из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди мирного населения нет.

"На границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", – уточнили военные.

В результате обстрелов шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения, четверо – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские военные отвечали на обстрелы. По состоянию на 7.00 29 августа на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Украина, Донбасс, военные, боевики, раненые, Авдеевка, артиллерия, Троицкое, Светлодарск, обстрелы, военнослужащий, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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