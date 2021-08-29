28 августа боевики на Донбассе 18 раз нарушили перемирие, ранены 10 украинских военных – штаб ООС

"Недалеко от Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", – отметили в штабе.

Боевики обстреляли Авдеевку Донецкой области из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди мирного населения нет.

"На границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", – уточнили военные.

В результате обстрелов шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения, четверо – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские военные отвечали на обстрелы. По состоянию на 7.00 29 августа на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.