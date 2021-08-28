По факту обстрела Авдеевки открыто уголовное производство – штаб ООС

"Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди местного населения никто не пострадал.

Пресс-служба операции Объединенных сил утверждает, что украинские военнослужащие "дали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника".

Утром 28 августа в Авдеевке начался артобстрел. Очевидцы опубликовали видео происходящего в городе. "Укрзалізниця" временно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook утверждал, что украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. "Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать", – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Позиции украинских военных вблизи Авдеевки боевики обстреливают регулярно. В июле этого года мины и снаряды попали в частные дома жилого сектора.