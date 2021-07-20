Боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки – штаб ООС

Вблизи Павлополя боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7.00 20 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов 120-мм калибра.

Вследствие обстрелов боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.