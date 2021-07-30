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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы. Линию Украины

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Зеленский: Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который освободили украинские воины
Зеленский: Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который освободили украинские воины
Фото: president.gov.ua

Авдеевка после освобождения от оккупантов долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы Украины с российским агрессором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 30 июля во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщили в Офисе президента.

"Ровно семь лет назад без больших, но все же потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора". Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который освободили наши украинские воины-защитники. После Мариуполя, Славянска, Краматорска и других важных городов над Авдеевкой наконец также подняли наш сине-желтый флаг. А с ним начало восстанавливаться и нормальная, не черно-белая, мирная жизнь", – сказал президент.

По словам главы государства, в Авдеевской промзоне продолжаются взрывы и выстрелы, несмотря на договоренности.

"Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы, линию развития и линию нашего государства – Украины [...] Успешно работает и развивается коксохимический завод – стратегически важный для города и крупнейший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ, садов, больниц. Продолжается жизнь. И все это – заслуга прежде всего украинских военных", – заявил Зеленский.

Глава государства представил также нового командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которого назначили на должность указом 28 июля.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донецкая область, Правый сектор, Мариуполь, Краматорск, Авдеевка, Владимир Зеленский, Европа, Офис президента Украины
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