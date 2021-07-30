Зеленский: Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы. Линию Украины

"Ровно семь лет назад без больших, но все же потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора". Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который освободили наши украинские воины-защитники. После Мариуполя, Славянска, Краматорска и других важных городов над Авдеевкой наконец также подняли наш сине-желтый флаг. А с ним начало восстанавливаться и нормальная, не черно-белая, мирная жизнь", – сказал президент.

По словам главы государства, в Авдеевской промзоне продолжаются взрывы и выстрелы, несмотря на договоренности.

"Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы, линию развития и линию нашего государства – Украины [...] Успешно работает и развивается коксохимический завод – стратегически важный для города и крупнейший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ, садов, больниц. Продолжается жизнь. И все это – заслуга прежде всего украинских военных", – заявил Зеленский.

Глава государства представил также нового командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которого назначили на должность указом 28 июля.