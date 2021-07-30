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ВОЙНА В УКРАИНЕ

29 июля на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие – штаб ООС

На Донбассе война продолжается семь лет
На Донбассе война продолжается семь лет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В четверг, 29 июля, боевики на Донбассе девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом утром 30 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"29 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. [...] Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в четверг стреляли в районе населенных пунктов Широкино (из минометов калибра 82 мм и 120 мм), Водяное в Приазовье (из минометов калибра 120 мм), Шумы (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия), Пивденное (из минометов калибра 82 мм), Авдеевка (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Золотое-4 (из крупнокалиберных пулеметов) и Новотошковское (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Также 29 июля боевики дистанционно минировали территорию возле Зайцево минами ПОМ-2.

"По состоянию на 7.00 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/166628005539009/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, Приазовье, боевики, перемирие, Авдеевка, Широкино, Золотое, гранатомет, Зайцево, Водяное, Новотошковское, обстрелы, Шумы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Пивденное, миномет, ООС, нарушение
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