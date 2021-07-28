ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины в Донецкой области

"В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений", – отметили в ОБСЕ.

СММ продолжила проводить мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.

"Свободу передвижения мониторинговой мисии по-прежнему ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области. Беспилотные летательные аппараты миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS", – добавлено в отчете.