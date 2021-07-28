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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины в Донецкой области

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Боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой мисии на Донбассе
Боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой мисии на Донбассе
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 27 июля в Донецкой области 394 нарушения режима прекращения огня, в том числе 119 взрывов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

"В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений", – отметили в ОБСЕ.

СММ продолжила проводить мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.

"Свободу передвижения мониторинговой мисии по-прежнему ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области. Беспилотные летательные аппараты миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS", – добавлено в отчете.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Украина, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, Донбасс, военные, боевики, Петровское, Золотое, блокпост, война в Украине, война на Донбассе
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