ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины в Донецкой области

"В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений", – отметили в ОБСЕ.
СММ продолжила проводить мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.
"Свободу передвижения мониторинговой мисии по-прежнему ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области. Беспилотные летательные аппараты миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS", – добавлено в отчете.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.