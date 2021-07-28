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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 27 июля четыре раза обстреляли позиции ВСУ – штаб ООС

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Боевых потерь 27-го и 28 июля среди украинских военных на Донбассе нет
Боевых потерь 27-го и 28 июля среди украинских военных на Донбассе нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Золотого-4 и Водяного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

28 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики открыли огонь из 120-мм минометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/347134596958481/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: боевики, Пески, Золотое, Зайцево, Каменка, Водяное, обстрелы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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