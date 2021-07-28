Боевики на Донбассе 27 июля четыре раза обстреляли позиции ВСУ – штаб ООС

Боевых потерь 27-го и 28 июля среди украинских военных на Донбассе нет Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вблизи Золотого-4 и Водяного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

28 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики открыли огонь из 120-мм минометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.