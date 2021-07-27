Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе Рада может рассмотреть осенью – Резников

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве, и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно, в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период, будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта", – сказал он.

Вице-премьер назвал документ "фундаментальным" и объяснил, что его целью "станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

"Над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30", – отметил Резников.