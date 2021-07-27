ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе Рада может рассмотреть осенью – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников назвал документ "фундаментальным"
Резников назвал документ "фундаментальным"
Фото: wikipedia.org

Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе после деоккупации этих территорий скоро будет готов. Об этом 27 июля сообщил во время обсуждения этого документа вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве, и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно, в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период, будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта", – сказал он.

Вице-премьер назвал документ "фундаментальным" и объяснил, что его целью "станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

"Над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30", – отметил Резников.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Верховная Рада, Крым, Донбасс, оккупация, Алексей Резников, законопроект, реинтеграция, война в Украине, документы, вице-премьер, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS