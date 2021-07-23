Кравчука, который перенес операцию на сердце, на заседании ТКГ заменил Резников

По его словам, Кравчук на данный момент находится на реабилитации.

При этом Арестович отказался отвечать на вопрос о состоянии здоровья первого президента Украины, сославшись на то, что это личная информация.

"Он сам ее прокомментирует в свое время", – добавил Арестович.