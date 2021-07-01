Кравчук из-за операции на сердце не будет принимать участие в работе ТКГ по Донбассу до конца лета – СМИ

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле – августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", – сообщил источник.
По его словам, Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".
87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года. На фоне напряженных отношений Украины и Беларуси в 2020 году Кравчук в апреле 2021 года заявил, что уволится из ТКГ, если Минск останется местом для проведения переговоров.