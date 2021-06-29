Кравчук перенес операцию на сердце

Операция Кравчука (на фото) была плановой и прошла без осложнений, сообщил Арестович Фото: leonid-kravchuk.com.ua

По его словам, Кравчук просил не комментировать состояние его здоровья.

"Ничего, кроме самого факта", – подчеркнул Арестович.

В окружении Кравчука также не комментируют самочувствие экс-президента после операции и то, сможет ли он продолжить работу в ТКГ, отметили журналисты.

Арестович рассказал "1+1", что операция была плановой и прошла без осложнений. Сейчас Кравчук находится в больничной палате и восстанавливается после операции.