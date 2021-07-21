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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ТКГ создали подгруппу по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе

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Откачивать воду из шахты "Юнком" оккупанты прекратили несколько лет назад
Откачивать воду из шахты "Юнком" оккупанты прекратили несколько лет назад
Фото: wikimapia.org

В трехсторонней контактной группе создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ по итогам онлайн-заседания 21 июля в Facebook.

"Украинская сторона приветствовала создание экспертной подгруппы по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения и поблагодарила ОБСЕ за усилия по ее созданию", – заявили в пресс-службе.

Ожидается, что экспертную подгруппу возглавит международный эксперт, а первое заседание под его председательством состоится в сентябре.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/317413786835705

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. "Там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком" [в Донецкой области], которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", – рассказал он.

Теги: Россия, экология, Луганская область, Донецкая область, шахты, контактная группа, война в Украине
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