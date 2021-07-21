В ТКГ создали подгруппу по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе

"Украинская сторона приветствовала создание экспертной подгруппы по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения и поблагодарила ОБСЕ за усилия по ее созданию", – заявили в пресс-службе.

Ожидается, что экспертную подгруппу возглавит международный эксперт, а первое заседание под его председательством состоится в сентябре.